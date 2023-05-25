За оцінками експертів, в України з початку повномасштабного вторгнення вже вкрадено близько 4 млн тонн зерна

Через простій кораблів у чергах «зернового коридору» Україна зазнала збитків на понад мільярд доларів США. Про це повідомила прес-служба Української зернової асоціації (УЗА).

«Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго в черзі», – сказав президент УЗА Микола Горбачьов в інтерв’ю телеканалу Freedom

За його словами, РФ не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден, які стоять у черзі, а це не дає змоги портовим терміналам працювати ритмічно.

Горбачьов додав, що Україна постачає половину експорту агропродукції через морські порти, які працюють у межах «зернової ініціативи». За його словами, зупинка роботи порту «Південний» та виключення його з угоди стали «черговою перемогою РФ у торгах», що відбувалися під час перемовин у Стамбулі та висловив сподівання, що вихід із ситуації буде знайдено.

«Росія маніпулює будь-якими даними. Вона намагається внести будь-яку турбулентність у переговори, щоб усе було непрогнозовано. Порт «Південний» – один із найефективніших із відвантаження зерна. Відповідно, він найбільше був завантажений», – пояснив президент УЗА.

Він також розповів, що наразі питання з експортом української сільгосппродукції з порту не вирішено. За словами Горбачьова, всі факти крадіжки українського зерна документує МЗС України, і заявив, що знає прізвища всіх командирів суден, які його перевозять.

«Я впевнений, що Україна отримає компенсацію за все вкрадене зерно», – сказав він.

За оцінками УЗА, в України з початку повномасштабного вторгнення вже вкрадено близько 4 млн тонн зерна. Його покупцями стали підсанкційні країни. При цьому РФ краде не лише українське зерно, а й покупців.

«Під час війни РФ використовує механізм блокування України як великого експортера, щоб самій працювати в країнах нашого традиційного збуту. Якщо Україна платить мільярди за простій, то у РФ простоїв немає. Їхня пропозиція для клієнта може видаватися кращою”, – сказав Горбачьов.

Він наголосив, що РФ саме таким методом зміцнила свої позиції на ринку найбільшого імпортера пшениці Єгипту, куди наростила поставки.

«Покупці зерна потребують ритмічних поставок, щоб завантажити роботою свої млини. Вироблене на них борошно потрібне для випічки хліба. Покупець змушений обирати більш надійного постачальника – це основна причина втрати Україною своїх ринків збуту зернових», – пояснив він.

Нагадаємо, що 17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці.