Порт «Південний» зупинено через Росію, яка відмовляється інспектувати судна до нього

Навіть після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт «Південний». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Робота «Зернової ініціативи» поновилась, але Росія в СКЦ продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт «Південний», – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Зазначається, що 19 травня було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів «Одеса» та «Чорноморськ». В інспекції і реєстрації суден на порт «Південний» Росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

20 травня російська делегація в СКЦ погодилась провести 7 інспекцій вхідного флоту на порти «Одеса» та «Чорноморськ», але провела лише 2. Всі заявлені інспекції на порт «Південний» РФ знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану. 21 травня заплановано лише 4 інспекції, але знов без суден на порт «Південний».

«Таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023 року. Наразі в порту «Південний» понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, в тому числі Африки та Азії, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини», – наголошують у Мінінфраструктури.

В Адміністрації морських портів України вважають, що таким чином Росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність «Зернової угоди» і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт «Південний» є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів.

«Україна закликала Туреччину й ООН вплинути на Росію, інакше доведеться визнати, що зернова ініціатива не працює на визначених умовах», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що 17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці.