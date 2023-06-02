За даними ООН, блокуванням кораблів та областей Росія намагається повернути свій експорт аміаку

Російські окупанти намагаються не допустили включення Миколаївської області до «зернової угоди». Про це повідомила у п'ятницю, 2 червня, речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни спрямовують свої обстріли таким чином, щоб не допустити Миколаївщину до включення в експортну угоду. Зокрема 1 червня окупанти обстріляли Куцурубську громаду з РСЗВ, зруйновано приватні будинки, постраждалих немає.

«Такий напрямок їхнього вогневого контролю спрямований на недопущення включення Миколаївщини в зернову угоду. Вони продовжують тероризувати зернову угоду не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, де блокують роботу вже визначених портів Одещини, зупиняють операції, штучно створюючи перешкоди, так і на цьому напрямку, більш перспективному на майбутнє, вони включають свій тероризм», – заявила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 1 червня Росія вкотре заблокувала роботу «зернового коридору» та створила у Чорному морі чергу з 50 вантажних суден, які чекають на інспекцію. За словами представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка, Росія обмежила інспекцію та реєстрацію суден, оскільки хоче повернути експорт російського аміаку. Секретаріат ООН висунув практичні пропозиції для всіх сторін на стратегічному та оперативному рівні з огляду на глобальні переваги цієї ініціативи.