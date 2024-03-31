Таку заяву Папа Римський зробив під час Великоднього звернення

У неділю, 31 березня, Папа Римський Франциск під час Великоднього звернення закликав Росію та Україну обмінятися військовополоненими за формулою «всіх на всіх». На заклик Папи Римського відреагували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Після великодньої меси на площі Святого Петра у Римі Папа Римський Франциск звернувся до вірян з традиційним великоднім посланням та благословенням «Місту та світу» (Urbi et Orbi). У своїй промові глава Римо-католицької церкви закликав Росію та Україну обміняти всіх військовополонених.

«Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною – всіх на всіх», – сказав Папа Римський.

Заклик Папи Римського прокоментували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зауважили, що насамперед саме Росія не хоче повернути своїх військових. Своєю чергою, Україна неодноразово пропонувала Москві обміняти військовополонених за формулою «Всіх на всіх».

«Українські офіційні особи неодноразово заявляли про готовність до проведення обміну полоненими за принципом “всіх на всіх”, але країна-агресорка не бажає повертати своїх людей», – йдеться у повідомленні координаційного штабу.

Зазначимо, що великодню месу, після якої Папа Римський зробив таку заяву, відвідало близько 60 тис. вірян.

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого 2024 року за формулою «100 на 100». Посередником в обміні виступили Об’єднані Арабські Емірати. Тоді Україна повернула 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, 11 тероборонців.