16 червня учасники Мирного саміту обговорять принципи майбутнього спільного плану

Представник Росії зможе взяти участь у другому Саміті миру, у межах якого Україна планує передати російській стороні напрацьований мирний план. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах Саміту миру у Швейцарії, передає «Суспільне» у неділю, 15 червня.

За словами Єрмака, за результатами цієї зустрічі Україна не піде на компроміси щодо незалежності країни та поступки суверенітетом і територіальною цілісністю держави.

«Хочу чітко сказати, що при президенті Зеленському Мінських домовленостей в тому вигляді, в якому вони були, Будапешта (Будапештського меморандуму — ред.), який не дав нам жодних гарантій і так далі, не буде», — сказав Єрмак.

Глава Офісу президента повідомив, що у неділю, 16 червня, учасники Мирного саміту обговорять принципи майбутнього спільного плану, «який складатиметься з формули, запропонованою українською стороною». Водночас він зауважив, що українська сторона готова до «дискусій щодо всіх думок відповідальних та цивілізованих країн».

Також президентка Швейцарії Амгерд у вступній промові заявила, що на першому саміті представники міжнародної спільноти разом з Україною мають отримати «спільне розуміння можливих рамок» завершення війни в Україні, а також — за яких умов до цього процесу може бути залучена Росія.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, на швейцарському курорті Бюргеншток офіційно розпочався перший Саміт миру. Свою участь в саміті підтвердили 100 делегацій – 92 країн і 8 міжнародних організацій. Росію не запросили на саміт через позицію України. Як заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, «у разі запрошення Росії існувала загроза того, що на зустріч щодо мирного врегулювання в Україні не приїхала б сама Україна». Україна та її партнери переконані, що конференція стане лише першим кроком на шляху до справедливого миру.