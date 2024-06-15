У суботу, 15 червня, у Швейцарії відбувся перший Саміт миру, який його учасники назвали першим кроком до закінчення розв’язаної Росією війни. Умови закінчення війни раніше окреслив президент України Володимир Зеленський у своєму мирному плані, який передбачає припинення бойових дій, виведення російських військ з території України у межах кордонів 1991 року, обмін полоненими та інші пункти.

У першому Саміті миру взяли участь представники 101 країни та організації. Виступаючи на відкритті Саміту Зеленський заявив, що світові вдалося повернути ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир.

«Сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації – і географічно великі, і менші, – кожен політичний полюс нашого з вами світу: Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка – усі», – повідомив український президент.

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн: «Ми повинні підтримати всеосяжний, справедливий і сталий мир для України. Мир, який відновить суверенітет України та її територіальну цілісність. Заморожування конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окупували українську землю, не є відповіддю. Насправді, це рецепт для майбутніх агресивних війн».

Віце-президентка США Камала Гарріс: «Якщо світ не реагує на вторгнення агресора до свого сусіда, інші агресори, безсумнівно, стають більш сміливими. Вчора Путін висунув пропозицію. Але ми повинні говорити правду: він не закликає до переговорів, він закликає до капітуляції».

Канцлер ФРН Олаф Шольц: «Мир – це більше, ніж відсутність війни. Негайне припинення вогню без серйозних переговорів, без дорожньої карти до справедливого і тривалого миру, лише на основі так званих "нових реалій" лише легітимізує незаконне захоплення земель Росією».

Президент Франції Еммануель Макрон: «Всі ми прагнемо побудувати сталий світ. Але, як вже було сказано, капітуляція України не може стати таким світом. Тому передумовою миру полягає в тому, щоб допомогти Україні відбити агресію».

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте: «Мирна пропозиція [Путіна] є абсолютно божевільною. (...) Очевидно той факт, що він виступив з цією божевільною пропозицією вчора, показує, що він панікує. Тому це хороша новина. Це свідчить про те, що світ зараз має імпульс, і він обертається проти Росії, і я думаю, що він [Путін] це відчуває. Ось чому він вчора виступив з цією безглуздою мирною пропозицією».

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен: «Ви можете знайти мирне рішення лише тоді, коли у вас є дві сторони, які хочуть миру. На жаль, Росія і Путін не хочуть цього, Україна хоче миру. І зараз ми маємо майже 100 країн, які підтримують мирне вирішення».

Віце-прем'єр-міністр Італії Антоніо Таяні: «Ми готові надіслати новий військовий пакет, тому що без оборони неможливо працювати на відновлення. Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію».

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас: «Естонія майже півстоліття страждала від російської колонізації та окупації. Так званий "мир" Росії означав масові звірства, репресії та колонізацію. Я сподіваюся, що ми вчимося на наших минулих помилках».

Президент Польщі Анджей Дуда: «Ця війна є імперською та колоніальною за своєю природою. Кремль має намір поневолити український народ, його дітей, використовувати ресурси України, знищити її культуру, позбавити Україну права вільно обирати свій шлях розвитку та способи забезпечення безпеки».

Президент Фінляндії Александр Стубб: « Якщо ви не говорите про мир, ви не зможете його досягти. І той факт, що тут зібралися представники понад 100 країн, я думаю, сам по собі є досягненням. Останній тиждень був чудовим для миру. Чому? Через цей Саміт миру, через саміт "Великої сімки", через переговори ЄС щодо України, які розпочалися цього тижня, і через підтримку, яку наші союзники по НАТО надають Україні. Тому я думаю, що Україна починає цей шлях до миру з позиції сили, набагато потужнішої, ніж три тижні тому, не кажучи вже про три місяці тому. Я вважаю Саміт дуже важливим першим кроком».

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович: «Мир, який може відстоювати Хорватія, ніколи не буде миром, де жертва повинна капітулювати і позбутися своєї території».

Президент Чилі Габріель Боріч: «Чилі бере участь у цьому саміті, тому що ми розуміємо, що повага до міжнародного права і прав людини – це єдиний спосіб гарантувати мир. Це стосується як України, так і Гази. Сьогодні це вони, завтра це можемо бути ми».

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес: «Будь-яке рішення, яке виправдовує агресію або насильницьку анексію, не буде довготривалим. Воно лише призведе до ще більш нестабільного та небезпечного світу».

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі: «"До Бучі була Абхазія" - це назва фільму, і так, до України, війни проти України, була війна проти Грузії, і не один раз, а багато разів».

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак: «Путін не зацікавлений у справжньому мирі. Він розпочав тривалу дипломатичну кампанію проти цього саміту, наказуючи країнам триматися подалі від нього».

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда: «Мир ніколи не повинен виправдовувати односторонню зміну статус-кво силою або примусом».

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед Аль Тані: «Зусилля Катару вже дозволили возз'єднати 34 [українських] дітей з їхніми сім'ями, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб возз'єднати ще більше».

Президент Кенії Вільям Руто: «14 мільйонів африканців були змушені покинути свої домівки через війну на нашому континенті, а 2,5 мільйона дітей не відвідують школу. Такий стан речей говорить про глобальне лідерство, і особливо про мирну архітектуру ООН, а також про тупикову ситуацію в РБ ООН».

Президентка Швейцарії Віола Амгерд: «Як і інші країни, ми зацікавлені в міжнародному правопорядку, що ґрунтується на правилах і міжнародному праві. Хартія ООН становить основу порядку, який спирається на правила. Російська агресія порушила її. Мешканці охоплених війною регіонів вже майже два з половиною роки переживають безмірні страждання. Ерозія поваги до міжнародного права шкодить не лише вам, а у тривалій перспективі – всім. Якщо ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло».