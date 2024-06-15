Анджей Дуда також прокоментував перший Саміт миру у Швейцарії, зазначивши, що у майбутньому він може покласти край російській агресії

Президент Польщі Анджей Дуда перед вильотом на Саміт миру у Швейцарію дав короткий брифінг для журналістів і заявив, що російському імперіалізму не можна йти на поступки ціною територій України.

«Російський імперіалізм не може бути задоволений. Його жадібність, його жорстоку ненажерливість не можна задовольнити територіями України. Російському імперіалізму треба дати відсіч. Голова цього дракона має бути відрубана. І це має статися завдяки жорсткій позиції вільного світу. І це те, до чого ми прагнемо заради безпеки Польщі», – заявив президент Польщі.

Анджей Дуда також прокоментував перший Саміт миру у Швейцарії, зазначивши, що у майбутньому він може покласти край російській агресії.

«Це перша зустріч, можливо, з довгого циклу, перш ніж ми зможемо покласти край російській агресії проти України. Наша мета одна, найважливіша мета. І це найважливіша мета вільного світу. Не можна дозволити Росії перемогти Україну. Не можна дозволити Росії виграти цю війну», – заявив він.

Говорячи про висунуті президентом Росії Владіміром Путіним умови для припинення війни, Дуда оцінив їх як «вражаючі вимоги і стрімко зростаючі територіальні претензії до України». «Цим він (Путін) показав усій міжнародній спільноті квінтесенцію російського жорстокого імперіалізму», – сказав він.

Нагадаємо, напередодні першого Саміту миру у Швейцарії Путін заявив, що начебто готовий до мирних переговорів, але для цього українці повинні вивести свої війська з чотирьох областей, які у Росії називають «нові регіони» – Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. Також Україна повинна відмовитися від перспективи членства у НАТО та взяти на себе ще низку зобов’язань. Під час мирного врегулювання країни Заходу мають, на вимогу президента Росії, скасувати всі санкції, що ввели проти Москви.

«Стрімко зростаючі претензії до незалежної, суверенної держави, до територій, які сьогодні фактично навіть не перебувають під російською окупацією, до територій, з яких російські війська були вигнані українцями. Сьогодні Путін претендує на них і вимагає, щоб вони були включені до складу Росії. Я сподіваюся, що лише одне це буде достатнім доказом для всього світу, того, якими насправді є наміри Росії. Що це просто брутальний напад на незалежну, суверенну державу, що це необґрунтовані територіальні вимоги до України», – наголосив президент Польщі.

Дуда зазначив, що «після початку окупації Криму в 2014 році та після неодноразового порушення міжнародного права, Росія сьогодні каже: “так, ми будемо продовжувати порушувати міжнародне право, так, ми глибоко поважаємо, нам просто начхати на весь міжнародний порядок, нам начхати на будь-які домовленості, ми будемо переслідувати свої інтереси, ми будемо продовжувати вбивати в Україні, ми будемо продовжувати воювати в Україні”».

«Я сподіваюся, що це достатній доказ, в тому числі і для країн вільного світу, до яких ми також належимо, що підтримувати Україну просто необхідно. І якщо Путін хоче, щоб російські солдати масово гинули в Україні, то треба зробити все, щоб ці очікування Путіна справдилися, тобто щоб Росія зазнала поразки в Україні», – сказав президент.

Уже під час виступу на Саміті миру президент Польщі Анджей Дуда прокоментував війну, яку Росія розв’язала проти України, зазначивши, що її мета – поневолити український народ і знищиити українську культуру.

«Ця війна має імперський і колоніальний характер. Кремль має намір поневолити український народ, його дітей, використати ресурси України, знищити його культуру, позбавити Україну права на вільний вибір шляху розвитку та механізмів безпеки», – зазначив Дуда.

Нагадаємо, 15 червня у Швейцарії розпочався перший ініційований Україною Саміт миру.