Президент наголосив, що наступні місяці війни будуть вирішальними

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня отримав у США нагороду від Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Про це повідомив Офіс президента.

«Нагорода Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства. За винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога», – сказав президент у своїй промові.

При цьому він наголосив, що наступні місяці війни будуть вирішальними.

«Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття», – додав Зеленський.

Офіс президента опублікував повний виступ Зеленського під час вручення The Golden Plate Award.

До слова, The Golden Plate Award – нагорода Американської академії досягнень, її вручення започаткували у 1961 році. «Золоту таріль» вручають людям із винятковими досягненнями в науці, професіях, бізнесі, промисловості, мистецтві, літературі, спорті, розвагах та державній службі.

Візит Володимира Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до США для участі в заходах 79-ї Генеральної Асамблеї ООН. Президент розповів, що представить у США «план перемоги», адже, за його словами, «саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні».

У понеділок, 23 вересня, Зеленський розпочав свій візит з відвідин заводу в Пенсильванії, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів.

У вівторок, 24 вересня, Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, яке скликають за запитом США, Великобританії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти. Воно буде присвячене війні Росії проти України. 25 вересня президент також виступить на Генеральній асамблеї ООН. Відомо, що загальні дебати на Генасамблеї ООН розпочинаються 24 вересня, того дня там має виступити президент США Джо Байден.