Дональд Трамп заявив нібито про бажання Зеленського укласти угоду з Росією

Новообраний президент США Дональд Трамп, який напередодні провів перемовини з Володимиром Зеленським у Парижі, заявив, що український президент та Україна «хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля». Про це Трамп заявив у неділю, 8 грудня, у своїй соцмережі Truth Social.

У своєму пості Дональд Трамп відреагував на події в Сирії – 8 грудня сирійські повстанці заявили про падіння режиму Асада, який тримався 53 роки. На думку президента США, Росія, яка підтримувала режим, більше не зацікавлена в його захисті та втратила будь-який інтерес до Сирії через війну в Україні.

За словами Дональда Трампа, під час повномасштабної війни проти України Росія втратила пораненими та загиблими близько 600 тис. своїх солдатів. Російську агресію Трамп назвав «війною, яка ніколи не повинна була починатися, і могла тривати вічно».

«Росія та Іран зараз перебувають в ослабленій позиції, одна через Україну та погану економіку, а інша – через Ізраїль та його бойовий успіх. Так само Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля», – заявив Трамп.

Американський президент стверджує, що Україна нібито «безглуздо втратила» 400 тис. солдатів та «набагато більше цивільних осіб». Зауважимо, офіційних даних про втрати України станом на грудень 2024 року немає. Втім, Володимир Зеленський в інтерв'ю для Kyodo News 2 грудня заявив, що під час російсько-української війни загинули «набагато менше», ніж 80 тис. людей.

Дональд Трамп заявив, що країни мають негайно припинити вогонь та розпочати переговори, зазначивши, що «Китай може допомогти».

«Я добре знаю Володимира. Це його час діяти», – написав Трамп.

На момент публікації Володимир Зеленський та Офіс Президента на допис Трампа не відреагували.

Зазначимо, свій допис про Україну американський президент опублікував після зустрічі з Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном в Парижі з нагоди відкриття відновленого Нотр-Даму. За даними ЗМІ, лідери Франції, США та України провели трьохсторонні переговори, які тривали всього 35 хвилин. Володимир Зеленський охарактеризував ці перемовини як «хороші та продуктивні».