

Цитата дня «На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить – вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом. Поки що наші плани незмінні. Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику»

Володимир Зеленський, Президент України , 2 грудня 2024 року



Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 грудня, під час спільної прессконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом сказав, що Росія має усвідомити скоєні в Україні злочини. На запитання про те, на які поступки має піти Росія під час мирних перемовин, Зеленський сказав, що його відповідь буде недипломатичною. Зазначимо, що Олаф Шольц прибув до України вперше за два роки. Сайт Spiegel писав, що візит стосується можливих переговорів з Росією про припинення війни, які планує почати новий президент США Дональд Трамп.