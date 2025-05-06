Володимир Трачук з фізичним терапевтом Ростиславом Мастеляком

Спеціалісти Національного реабілітаційного центру Unbroken поставили на ноги 38-річного нотаріуса з Коломиї, який отримав перелом шийного відділу хребта і втратив здатність ходити. Шанс, що він знову встане на ноги, був лише 5% і пацієнт його не змарнував.

Травму хребта Володимир Трачук отримав на початку грудня. Чоловік хотів замінити лампочку в світильнику на другому поверсі зовнішньої сторони будинку. Намагався зробити це через вікно і випав. Після падіння чоловік зрозумів, що не відчуває ніг. «Швидка» доправила його до місцевої лікарні, де протягом чотирьох діб він пробув у реанімації. Коли стан Володимира стабілізували, його відправили до Львова, у Центр Unbroken.

Чоловік отримав пошкодження спинного мозку шийного відділу хребта, він не відчував ніг та рук, був прикутий до ліжка і зовсім не міг себе обслуговувати, повідомили у Центрі.

«Враховуючи тяжкість травми, шанси на відновлення до функціональної ходьби у Володимира сягали не більше 5% зі 100%. Ми з першого дня почали поступово займатися. Спершу вчилися перевертатися в ліжку, самостійно сідати, згодом пересідати у крісло колісне. Тренували м’язи рук та ніг. Це давало дуже позитивні результати. Вже на третій місяць після травми Володимир почав стояти та пересуватися за допомогою чотирьохопорної тростини», – каже фізичний терапевт Ростислав Мастеляк.

Пацієнт також займався з ерготерапевтами. Володимир буквально наново вчився керувати руками. «Мені було особливо важливо навчитися одягати сорочку та писати. Тому щодня після занять я сідав в палаті та описував події свого дня», – каже Володимир.

Попереду на нього чекає ще тривала реабілітація, але половина шляху вже пройдена: за 4,5 місяці щоденної реабілітації його тіло відновило свою роботу на 50%. Володимир хоче міцно стати на ноги і повернутися до повноцінного життя.