Центр працюватиме на базі обласного госпіталю у Винниках

На Львівщині створять Національний центр слуху, де допомагатимуть воїнам і цивільним, які втратили слух через війну. Це спільна ініціатива Львівської ОВА, Львівської обласної ради, Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи та Superhumans Center. Також буде створено освітній центр новітніх технологій протезування.

Національний центр слуху та освітній центр новітніх технологій протезування будуть працювати на базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи, повідомила пресслужба ЛОДА.

Національний центр слуху та освітній центр новітніх технологій протезування стануть першими в України комплексними проєктами, які поєднають лікування пацієнтів та навчання фахівців. Через бойові дії понад 200 тисяч українців мають серйозні проблеми зі слухом. Це і військові, і цивільні, які перебували поблизу лінії фронту.

«Цей центр буде не лише надавати послуги, а й навчати фахівців з усієї держави проводити надскладні операції. Відповідно, ці два проєкти – Національний центр слуху та освітній центр новітніх технологій протезування – вирішать дві великі проблеми: буде місце, куди люди зі всієї України зможуть звернутися, щоб відновити слух. А на базі освітнього центру навчатимемо майбутніх фахівців з протезування», – каже директорка Superhumans Center Ольга Руднєва.

Голова ЛОВА Максим Козицький повідомив, що за кошти обласного бюджету відремонтують приміщення госпіталю, а Superhumans Center закупить дороговартісне обладнання та оплачуватиме роботу топових спеціалістів. Розраховують також і на підтримку НСЗУ.

У центрі планують розгорнути 20 ліжок та операційну. Допомагатимуть тут і воїнам, і цивільним, які постраждали через війну. Для пацієнтів послуги будуть безкоштовними. Центр має розпочати роботу ще цього року.

У Центрі надаватимуть широкий спектр послуг, зокрема: