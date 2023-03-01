Голосування парламенту пройшло вдруге та остаточно закріпило рішення Фінляндії на вступ до НАТО

Парламент Фінляндії підтримав законопроект щодо членства країни в НАТО. Після того, як країна подала заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року, парламент остаточно визначив напрям, у якому рухатиметься Фінляндія. Законопроект щодо вступу Фінляндії підтримали 184 депутата.

Про голосування парламенту стало повідомило фінляндське видання HS у середу, 1 березня. Після дебатів, які відбулися 28 лютого, парламент Фінляндії остаточно підтримав вступ країни до Північноатлантичного альянсу. Кілька депутатів парламенту на дебатах виступили прости вступу Фінляндії до НАТО, побоюючись, що країна почне розміщати на своїй території ядерну зброю. Проте, за словами міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, наразі про розміщення боєголовок у країні не йдеться, а Фінляндію до цього ніхто не буде змушувати. «Для нас членство у НАТО – це рішення для захисту країни», – заявив Антті Кайкконен.

Раніше парламент Фінляндії також голосував за вступ до НАТО – членство країни підтримали 188 депутатів. Друге голосування остаточно закріпило наміри Фінляндії. Країна очікуватиме рішень парламентів Угорщини та Туреччини, які продовжують блокувати ратифікацію заявки Фінляндії.

Раніше, у травні 2022 року, коли Фінляндія разом зі Швецією подала заявку на вступ до НАТО, Туреччина та Угорщина негативно сприйняли рішення країн. Угорщина заявляла про плани ратифікувати протоколи у лютому, проте дебати щодо вступу Фінляндії пройдуть лише у середу, 1 березня. Туреччина, яка заблокувала ратифікацію скандинавських країн через те, що вони не визнали курдські організації терористичними, 29 січня заявила, що може погодити вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію. Це зумовлено напруженими стосунками Анкари та Стокгольму.