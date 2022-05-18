Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі подали 18 травня заявки на вступ до НАТО, повідомляє «Європейська правда». Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, офіційно запускаючи процедуру, яка завершить десятиліття нейтралітету Фінляндії і близько 200 років нейтралітету Швеції.

«Це чудовий день у критичний момент для нашої безпеки… кожна країна має право обирати свій шлях. Ви зробили свій вибір після демократичного процесу, і я вітаю його. Фінляндія і Швеція збільшать нашу спільну безпеку. Це історичний момент», – заявив Єнс Столтенберг.

Тепер заявки країн має погодити кожна з 30 країн-членів НАТО. Після цього за вступ ще раз мають проголосувати уряди обох країн.

Після тривалого нейтралітету, рішення Щвеції та Фінляндії про вступ до НАТО приймаються на фоні російського вторгення до України.

Зокрема, фінська прем'єрка Санна Марін заявила, що «Росія виявилася зовсім не тим сусідом, яким її вважали раніше».