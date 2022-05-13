Реджеп Таїп Ердоган пояснив, чому не підтримує вступ до НАТО Швеції та Фінляндії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив у п'ятницю, 13 травня, що його країна, яка є членом НАТО, не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу.

«У нас немає позитивної думки з цього приводу. Скандинавські країни – це як гостьовий будинок для терористичних організацій», – сказав Ердоган, вказуючи на те, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу, щоб накласти вето на прийом двох країн, пише Daily Sabah.

Турецький президент мав на увазі членів Робітничої партії Курдистану, які знайшли притулок у скандинавських країнах чи підтримку від них. Зокрема, Швеція надала підтримку Загонам народної самооборони (YPG), які Анкара вважає терористами і відгалуженням Робітничої партії Курдистану (РПК), яка бореться за курдську автономію. Водночас YPG заперечує зв'язки з РПК.

Ердоган сказав, що колишні правителі Туреччини "зробили помилку", давши зелене світло на членство Греції в НАТО в 1952 році.

«Ми, Туреччина, не хочемо зробити другу помилку в цьому питанні», – сказав він.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем’єр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну, та пообіцяв їй теплий і швидкий прийом.

Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.

Водночас рішення про вступ цих країн у НАТО повинні підтримати всі його члени. Наразі до НАТО входять 30 країн.