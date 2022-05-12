Фінляндія раніше офіційно оголосила про намір вступити до НАТО

Членство Фінляндії в НАТО зміцнить як західний військовий альянс, так і Фінляндію. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише LB.ua.

За його словами, Фінляндію «тепло приймуть у НАТО, а процес вступу буде плавним і швидким».

«Фінляндія є одним із найближчих партнерів НАТО, зрілою демократією, членом Європейського Союзу та важливим внеском у євроатлантичну безпеку», – зазначив Столтенберг.

Своєю чергою, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів для забезпечення безпеки.

«Якщо ви пам'ятаєте, є доручення президента і головнокомандувача, що діє, розробити перелік заходів щодо зміцнення наших західних флангів у зв'язку зі зміцненням східного флангу НАТО. НАТО рухається до нашого боку. Тому, звичайно, це все стане елементами для спеціального аналізу та вироблення необхідних заходів для того, щоб збалансувати ситуацію і забезпечити нашу безпеку», – сказав Пєсков, якого цитує російський «Інтерфакс».

Нагадаємо, сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про намір країни подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни. Фінляндія вважає, що членство в Альянсі зміцнить її безпеку.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Посадовці США кажуть, що країни можуть зробити це вже влітку.

Рішення про вступ до НАТО ще має підтримати парламент Фінляндії. Як пише фінське видання Yle, парламент, імовірно, обговорить це питання у понеділок, 16 травня. Далі упродовж тижня Фінляндія передасть в НАТО декларацію про намір приєднатися. Після цього Фінляндію запросять до переговорів про членство. Процес приєднання може тривати від декількох місяців до декількох років