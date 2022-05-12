Президент Фінляндії Саулі Нійністе потискає руку прем’єр-міністерці Санні Марін невдовзі після її вступу на посаду, грудень 2019 року

Президент Фінляндії Саулі Нійністе і прем’єр-міністерка Санна Марін підтримали вступ країни до НАТО, відмовившись від десятиліть нейтралітету. Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій 12 травня.

У тексті вказано, що Альянс допоможе зміцнити безпеку країни. У разі схвалення ініціативи парламентом російський кордон із країнами НАТО збільшиться на 1325 кілометрів.

«Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна негайно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що кроки, які ще необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко зроблені протягом наступних кількох днів», – йдеться у спільній заяві двох лідерів.

Розмови про можливе приєднання Фінляндії до НАТО активізувалися після зростання безпекових побоювань через повномасштабне неспровоковане вторгнення Росії в Україну в лютому цього року.

Крім того, очікується, що про свій намір приєднатися до НАТО найближчим часом оголосить Швеція, зазначає «Радіо Свобода».

Зазначимо, що Росія виступає проти розширення НАТО. Більше того, перед вторгненням в Україну вона вимагала від НАТО повернутися до конфігурації 1997 року, що мало б суттєво скоротити кількість країн, які до нього входять.