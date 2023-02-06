Фінляндія готова вступити до НАТО без Швеції, якщо Туреччина чи Угорщина ратифікують лише її заявку на вступ до альянсу. Про це з посилання на джерела в уряді країни повідомляє щоденна фінська газета Iltalehti.

За даними видання, питання самостійного вступу до НАТО у Фінляндії було обговорено минулого тижня.

«Слід визнати факти: ми прикордонний сусід Росії. Геополітичне становище Швеції суттєво відрізняється від нашого», – цитує видання співрозмовника, який дотичний до питань зовнішньої та безпекової політики Фінляндії.

Повідомляється про те, що якщо навесні Туреччина і Угорщина ратифікують членство Фінляндії, проте хтось із них не ратифікує членство Швеції, то Гельсінкі ймовірно все ж таки ухвалить рішення про самостійний вступ до альянсу.

Нагадаємо, що на тлі війни Росії проти України Фінляндія і Швеція, які вкрай перейнялися своєю безпекою

У травні 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.

У Росії негайно відреагували погрозами, заявивши, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО може призвести до негативних наслідків, зокрема до нестабільності на півночі Європи та почали демонстративно підтягувати залишки своєї армії до фінського кордону.

Швеція та Фінляндія зможуть приєднатися до НАТО, коли всі країни Альянсу ратифікують протоколи про вступ. З 30 країн НАТО вступ Швеції та Фінляндії поки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Угорщина заявила про плани ратифікувати протоколи у лютому цього року.

Однак, Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації, видати осіб, яких вона звинувачує у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі. Втім, нещодавно західні ЗМІ повідомили про те, що Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО.

Однак це не стосується Швеції. 29 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше, ніж на вступ Швеції на тлі напруженості у відносинах зі Стокгольмом.