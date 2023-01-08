Офіційний Стокгольм не може виконати всі умови, які поставила Анкара для схвалення вступу Швеції до НАТО. Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, під час конференції з питань безпеки, пише «Європейська правда».

Коментуючи меморандум, підписаний між Фінляндією, Швецією і Туреччиною перед тим, як остання погодилася на їхній вступ до Альянсу на саміті НАТО у червні, Крістерссон сказав, що відтоді принципових змін не сталося.

«Туреччина підтверджує, що ми зробили те, що ми обіцяли зробити, але вони також кажуть, що хочуть те, чого ми не можемо або не хочемо їм дати», – сказав Крістерссон.

Водночас за його словами, Швеція впевнена, що Туреччина все ж схвалить заявку Стокгольма на вступ до НАТО.

На цьому ж заході виступав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто. Він заявив, що попри те, що претензії Анкари стосуються виключно Швеції, Фінляндія не стане погоджуватися на те, щоб ратифікацію її вступу завершували окремо.

«Ми подали заявки на членство у НАТО разом, і ми завершимо цей процес разом. Швеція – наш найближчий друг і партнер. Крім того, вступати до Альянсу без Швеції було би не в наших інтересах – тоді захист не був би настільки надійним. Швеція і Фінляндія разом є військово-стратегічною одиницею», – зазначив Хаавісто.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія зможуть приєднатися до НАТО, коли всі країни Альянсу ратифікують протоколи про вступ. З 30 країн НАТО вступ Швеції та Фінляндії поки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Угорщина заявила про плани ратифікувати протоколи у лютому наступного року.

Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації, видати осіб, яких вона звинувачує у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.