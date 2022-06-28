Сторони знайшли компроміс щодо розгляду заявок Фінляндії та Швеції до НАТО.

У вівторок, 28 червня, Туреччина підписала меморандум з Фінляндією та Швецією, який підтверджує згоду Анкари на розблокування вступу цих країн в НАТО на Мадридському саміті Альянсу. Про це повідомив президент Фінляндії Саулі Нійністе.

Відповідний меморандум підписали міністри закордонних справ трьох країн. Це вдалося зробити після зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, прем’єр-міністерки Швеції Магдалени Андерссон та президента Фінляндії Саулі Нійністе.

«Конкретні кроки для нашого вступу до НАТО будуть узгоджені між союзниками по НАТО протягом наступних двох днів, але це рішення зараз неминуче», – заявив Нійністе.

За його словами, підписаний меморандум підкреслює, що Фінляндія, Швеція та Туреччина зобов’язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеки один одного.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на Millyet, меморандум складається з 11 пунктів і пов’язаний насамперед із зобов’язанням Швеції та Фінляндії повністю співпрацювати з Туреччиною у боротьбі проти тероризму – зокрема шляхом обміну розвідувальними даними.

Зокрема Швеція і Фінляндія зобов’язуються протидіяти діяльності «Робочої партії Курдистану», визнаній терористичною у Туреччині та ЄС, а також її афілійованим організаціям, а також «ухвалювати конкретні кроки» щодо екстрадиції засуджених за тероризм. Крім того, Гельсінкі та Стокгольм повинні скасувати всі обмеження на експорт зброї до Туреччини.

«Якщо Швеція та Фінляндія мають стати членами НАТО, вони повинні враховувати безпекові занепокоєння Туреччини, яка є членом Альянсу 70 років (Туреччина стала членом Альянсу у лютому 1952 року – ред. )», – заявив перед переговорами турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, що Туреччина стала єдиною країною-членом НАТО, яка висловилася проти прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу. Неофіційно повідомлялося, що президент Реджеп Таїп Ердоган таким чином сподівається отримати певні поступки від США у питаннях щодо продажу літаків та санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських С-400.

Російський воєнний злочинець Владімір Путін раніше погрожував «заходами у відповідь» на появу військової інфраструктури Північноатлантичного альянсу у Фінляндії та Швеції. Також він назвав відмову Фінляндії від нейтралітету «хибною». При цьому він зазначав, що ні з Фінляндією, ні зі Швецією у РФ жодних проблем немає.