Посли країн-членів НАТО у вівторок, 5 липня, підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Тепер для остаточного вступу Фінляндії та Швеції в НАТО лишився один крок – це питання мають ратифікувати окремо всі країни-члени. Урочиста церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, пише «Європейська правда».

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед церемонією підписання назвав подію історичним моментом для Фінляндії, Швеції і НАТО і наголосив, що Альянс залишається відкритим для майбутніх членів.

«Двері НАТО залишаються відчиненими для європейських демократій, які готові та бажають зробити свій внесок у нашу спільну безпеку», – сказав Столтенберг.

Підписання відбулося за участі міністрів закордонних справ Фінляндії та Швеції після того, як обидві країни завершили переговори про вступ. Далі протоколи про приєднання будуть надіслані для ратифікації в усі країни НАТО відповідно до їхніх національних процедур.