Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, і закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Фінляндія і Швеція виконали умови меморандуму й зобов’язалися здійснювати довгострокове партнерство з Туреччиною», – заявив генсек НАТО.

Він нагадав, що Стокгольм та Гельсінкі «суттєво збільшили« співпрацю з Анкарою у сфері контртероризму, з метою чого було утворено новий постійний механізм координації.

Крім того, Швеція планує ухвалити закон про заборону участі в терористичних організаціях, зокрема Курдистанської робітничої партії, а також посилити відповідальність за фінансування тероризму.

«Фінляндія та Швеція виконали домовленості з Туреччиною. Вони стали надійними партнерами в нашій спільній боротьбі з тероризмом у всіх його формах та проявах. І вони очевидно налаштовані на довготривалу роботу з Туреччиною для вирішення її занепокоєнь у сфері безпеки», – вважає Столтенберг.

За його словами, настав час привітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО, які зроблять Альянс сильнішим.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО до кінця року, і шанси на те, що це станеться ще до виборів, які відбудуться наступного року, невеликі.