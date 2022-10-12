Будь-яке застосування Росією ядерної зброї в Україні матиме для неї «безпрецедентні наслідки»

Ядерний удар Росії змінить хід повномасштабної війни проти України та, найбільш імовірно, викличе «фізичну відповідь» союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного Альянсу, повідомляє Reuters.

За словами високопосадовця НАТО, який побажав зберегти анонімність, Росія своїми ядерними погрозами намагається насамперед попередити прямий вступ НАТО та інших держав у війну в Україні.

Представник Альянсу зазначив, що будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї «безпрецедентні наслідки» й, найбільш імовірно, «викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО». Видання зазначає, що, ймовірно, це перша заява НАТО, де підтверджується можливість збройного втручання Заходу у випадку використання Росією ядерної зброї.

Нагадаємо, що 30 вересня Україна подала офіційну заявку на вступ у НАТО. До слова, згідно з даними нещодавно проведеного соціологічного дослідження, підтримка українцями вступу до НАТО сягнула найвищого рівня в історії.