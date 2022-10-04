Україна готова вступити у НАТО офіційно за пришвидшеною процедурою

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу. Наступним етапом має стати обговорення заявки з усіма країнами-членами НАТО, повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він зазначив, що Україна вже має підтримку щонайменше дев'яти країн-членів НАТО.

За результатами засідання РНБО президентом України, прем'єр-міністром України та головою Верховної Ради України було направлено звернення до Північноатлантичної організації про заявку України щодо членства.

«На сьогодні генеральний секретар Альянсу отримав цю заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної Ради. Тобто, на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі», – розповів Жовква.

Заступник голови Офісу президента нагадав, що вже почали надходити реакції країн-членів Альянсу. Зокрема, лідери дев'яти країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО та закликали збільшити військову допомогу ЗСУ.

Жовква також додав, що Україна, ґрунтуючись на досвіді вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, розраховує, що її шлях до вступу до НАТО здійснюватиметься без застосування інструменту ПДЧ.

«Президент України та дипломатична служба ведуть переговори з державами-членами НАТО, щоб така заявка отримала практичний розгляд», – підсумував він.

Як інформував ZAXID.NET, 30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна подала заявку на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). За його словами, де-факто Україна вже пройшла свій шлях НАТО, довівши сумісність зі стандартами Альянсу. Тепер же Україна готова вступити у НАТО офіційно за пришвидшеною процедурою.

23 червня 2022 року Україна пройшла останній етап і отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Разом із Україною цей статус також надали й Молдові. За це рішення проголосували всі 27 членів Європейського союзу на засіданні Європейської ради.