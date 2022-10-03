На референдумі про вступ України в НАТО цю ініціативу підтримали б 83% українців, проти – 4%, не проголосували б 9%, решта – вагаються. Це найвища за всю історію спостережень підтримка українцями вступу до НАТО, повідомляє соціологічна група «Рейтинг».

Соціологи зазначають, що вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (69% – за вступ, 9% – проти, 17% – не прийшли б на голосування). Попри це, у порівнянні із попереднім опитуванням, динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону позитивна: у червні «за» проголосували би 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати – 22%.

Середній показник підтримки вступу в НАТО по Україні в червні становив 76%.

Щодо вступу України в Євросоюз, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», 86% опитаних підтримали б цю ініціативу у разі проведення референдуму. Проти проголосували би 3%, не проголосували б – 7%. Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

Опитування проводилося 1-2 жовтня 2022 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера серед старшого за 18 років населення України (2000 респондентів) в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу і територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна подала заявку на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). За його словами, де-факто Україна вже пройшла свій шлях НАТО, довівши сумісність зі стандартами Альянсу. Тепер же Україна готова вступити у НАТО офіційно за пришвидшеною процедурою.

Президенти 9 держав висловили підтримку майбутнього членства України в Альянсі. Відповідну заяву підписали президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс та президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Додамо, що 23 червня 2022 року Україна пройшла останній етап і отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Разом із Україною цей статус також надали й Молдові. За це рішення проголосували всі 27 членів Європейського союзу на засіданні Європейської ради.