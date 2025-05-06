На Львівщині прикордонники відмовили у виїзді за кордон батьку-одинаку, який мав відстрочку від призову під час мобілізації. Чоловік звернувся до суду, який визнав рішення прикордонників протиправним та скасував його.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, торік у жовтні військовозобов’язаний намагався потрапити до Польщі через пункт пропуску «Шегині-Медика», але отримав відмову у виїзді за кордон. Чоловік сам виховує дитину та має відстрочку від призову під час мобілізації, тому вважав рішення прикордонників незаконним і звернувся до суду, щоб його скасувати.

Цю справу розглянула суддя Олександра Желік, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Представник прикордонного загону не скористався правом подати відзив на позовну заяву.

У матеріалах справи вказано, що військовозобов’язаний чоловік надав на паспортний контроль військово-обліковий документ, дані про відстрочку, копію рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження дитини та довідку про склад сім’ї. Суддя підтвердила, що ці документи свідчать про те, що позивач самостійно утримує дитину за рішенням суду.

Офіційною причиною відмови у виїзді за кордон було зазначено, що «чоловік не зміг надати на паспортний контроль необхідні документи, які дають право на виїзд з України в умовах дії правового режиму воєнного стану». Суддя наголосила, що представник прикордонного загону не вказав, які саме документи мав подати позивач.

Суддя визнала протиправним та скасувала рішення про відмову у перетині кордону для позивача. На рішення суду ще можна подати апеляцію.