Улюбленець публіки заспіває на сцені Malevich Concert Arena

Уже в цю п’ятницю, 9 травня, у Львові відбудеться грандіозний сольний концерт Golubenko. Улюбленець публіки виступить на сцені Malevich Concert Arena, де подарує глядачам яскраві емоції та живе виконання своїх хітів. Початок концерту о 19:00, зазначають організатори VINIL concert agency.

Golubenko вже встиг підкорити серця тисяч шанувальників, а його творчість стала саундтреком до життя багатьох. Його музика – це симбіоз стилю, глибоких почуттів і щирих емоцій, які відгукуються у серцях слухачів.

Golubenko – голос покоління, що вміє відчувати, любити й боротися. Це щирий романтик, який своїми піснями закохує наче вперше, а його творчість запам’ятовується з перших нот.

За свою кар’єру він створив потужні колаборації з такими виконавцями, як YAKTAK, SKYLERR, SadSvit, Clonnex та іншими, що лише підтверджує його статус одного з найяскравіших артистів сучасності.

На концерті прозвучать найвідоміші композиції, серед яких «Холодна весна», «Мила», «Не шукай», «Знову», «Шлях» та багато інших унікальних треків. Кожна пісня – це історія, що оживає на сцені, а енергетика живого виконання не залишить байдужим жодного глядача.

«Це буде вечір, який запам’ятається надовго! Не проґавте можливість стати частиною цієї події – квитки у продажу!» – кличуть на концерт організатори VINIL concert agency.

Отже, дата і місце концерту:

9 травня / 19:00

Malevich Concert Arena

Квитки можна придбати за посиланням.