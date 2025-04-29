Попри те, що «Галерейний вікенд» у Львові завершився, у нашому місті чимало виставок можна оглянути щодня. Усі вони так чи інакше брали участь у події (деякі відкрились саме у ці вихідні, по деяких проводили кураторські екскурсії), а тепер чекають на своїх глядачів. На кількох з них ZAXID.NET встиг побувати. Це, зокрема, Beyond The Silence, виставка Дмитра Молдованова «Навала песиків», «Світло і сповідь»: «Сейф Новаківського», «Оригіналом будемо милуватися після». Ось ще декілька цікавих експозицій, на які варто звернути увагу.

Виставка «Раціо»

Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій», до 25 травня, на головному фото

У Львові розпочав роботу виставковий проєкт «Раціо» українських митців Тамари Грідяєвої та Назара Симотюка. У межах мінімалістичної виставки представили об’ємні просторові інсталяції та яскраві рельєфи, створені із пофарбованих дерев'яних нагелів. З більшістю творів відвідувачі можуть взаємодіяти: пересувати та утворювати інший вигляд.

Виставка досліджує ідею раціональності як естетичної та світоглядної моделі, де головну роль відіграють логіка, функціональність, чистота форми і мінімалізм. Учасники – Тамара Грідяєва та Назар Симотюк – створюють власні «раціо-моделі» світу. Обоє, спираючись на традиції супрематизму, конструктивізму й мінімалізму, аналізують взаємодію людини з раціонально організованим простором.

Під час виставки запланована супровідна програма подій, з якою можна ознайомитися в соціальних мережах ЦІММу.

Виставка робіт Катерини Косьяненко

Shum Art Gallery, до 29 червня

Виставка робіт Катерини Косьяненко — це живописний цикл кінця 2024 - початку 2025 року. Наразі йде війна, події повторюються, нашаровуються. Це живописний колаж-есе, в якому існують буденність та сакральність, земне та небесне, святе та грішне, трагічне та радісне. Ангели і Святі, намальовані без німбів, але з традиційними іконописними атрибутами. Авторська картина, не ікона. Ці твори - відображення нашого сьогодення. Міські пейзажі з панельними та історичними будинками існують будь-де в Україні. Люди. Різні. Ще Ангели. Небесні на Землі. Життя. Чи треба розтлумачувати сюжет картин? Можливо, іноді підказка потрібна. Особливо, коли сюжет складний, повʼязаний з іконописною традицією чи реальними подіями, які потребують пояснення. Але, завдяки цим творам, кожний побачить і відчує щось своє, особливе. Так, як щось своє бачить в кожній події художник. Він ніколи не залишається пасивним спостерігачем, він споглядає і перетворює подію та персонажів на нову художню реальність (Роксолана Косів).

Виставка триватиме до 22 червня у костелі з села Язлівчик, що у Шевченківському гаю

У проєкті «За образом і подобою» його авторка Олена Турянська у спосіб, властивий саме їй, акцентує на жертві, власне, людини військової, котра з любові до близьких, до країни, до правди віддає себе, людини, зраненої на війні, покривдженої та стражденної на лікарняній постелі – плащаниці. І жертва її – з любові до ближнього, як Христова жертва.

Виставка «Львівський код: мистецькі рефлексії» з колекції галереї «НЮ АРТ»

Національний музей, до 11 травня

Колекція галереї «НЮ АРТ» базується на зібранні Миколи Білоусова. Вона налічує понад 5 тис. творів українського мистецтва, зокрема майже 400 робіт митців львівської школи. На початку 1990-х у колекції з’явився перший рисунок Олекси Новаківського, після чого її регулярно поповнювали роботи Івана Труша, Олекси Новаківського, Романа Сельського, Марґіт Райх-Сельської, Леопольда Левицького, Олекси Шатківського, Карла Звіринського, Володимира Патика, Олександра Аксініна, Антона Павлося, Романа Петрука, Володимира та Людмили Лободів. Значний внесок у формування львівської частини колекції зробили Ігор Завалій, Тарас та Остап Лозинські.

Зростання. Ганна Животовська і Марина Гандиш

«Зелена канапа», до 25 травня

Зростання – спільна назва для виставки двох художниць. Анни Животовської зі Львова та Марини Гандиш з Києва.

Ідея поєднати двох мисткинь належить кураторці галереї Зелена канапа Олеся Домарадзькій. Цикл творів Ганни Животовської «Зростання» – це доповнена та розширена серія картин у техніці гарячий батик. Цикл створений, в основному, в період епідемії коронавірусу та частково експонувався на виставці «Дім, в якому…» в музеї-квартирі П. Г. Тичини в Києві у 2020.

Наскрізною темою цих творів став взаємовплив змін та обмеження. «Зростання» – поштовх до невпинного вдосконалення себе та обмеження власних сумнівів. На виставці буде представлено близько 25 творів Ганни Животовської 2017-2024 років.