Перші дні травня подарують львів’янам концерти, нові вистави та старі добрі традиції. Серед подій – концерт Соломії Чубай «Поети. Любов. Весна» та «Прокидання з Мертвим Півнем». Та ще багато цікавого.

28 квітня, понеділок

Автентична забава «Гуцульське весілє» від Франківського драмтеатру

«І через сотню з лишком років дослідження моєї рідної Гуцульщини академіка Шухевича захоплює своєю автентичною первозданністю і водночас магічним символізмом. Сьогодні ми відтворимо обряд весілля, щоб кожен відчув силу і красу цього краю. Набуваймоси! Бо ми того варті», – говорить Ростислав Держипільський, режисер вистави. «Гуцульське весілє» від Франківського драмтеатру – автентична забава за монографією Володимира Шухевича «Гуцульщина». Це чудова можливість зануритись в світ гуцульських традицій.

Театр імені Марії Заньковецької, 14:00, 18:30

29 квітня, вівторок

Концерт Соломії Чубай «Поети. Любов. Весна»

Соломія Чубай у супроводі Луганського симфонічного оркестру та джаз-рок-гурту «Джалапіта» представить публіці пісенні твори не лише на слова Грицька Чубая, а й інших найкращих українських поетів ХІХ-ХХІ століть. Спеціальні гості концерту – лідер гурту «Кому Вниз» Андрій Середа, письменник Юрій Андрухович та поетка Мар’яна Савка. Ексклюзив вечора: Середа та Андрухович візьмуть участь у виконанні рок-симфонії «Вертеп», яку створила Соломія Чубай зі своїми музикантами. Саме за поему «Вертеп» КДБ переслідувало поета Чубая.

Театр імені Марії Заньковецької, 19:30

30 квітня, середа

Вистава «Бояриня»

Прем’єра за драмою Лесі Українки. Вона залишила рідний край заради кохання. Вона мріяла про вільне життя, сповнене любові й світла. Але чужина, до якої потрапила, виявилася холодною темною кліткою. Тут не ростуть квіти, не лунають пісні. Тут панує страх, а покора – єдиний закон. Свобода є злочином. Несвобода, як хижий звір, пожирає душу. Чи зможе вона вижити і протистояти озвірілим чужинцям, чи й сама стане частиною цієї темряви?

«Бояриня» – це історія про втрату себе в жорстокій системі, де несвобода стає нормою, а людська гідність зникає у мороці страху.

«Хочеться у цій роботі уникнути штампів. Там не буде народного співу, не будуть всі в білому, як зараз модно ставити, а просто хочеться зосередитись на ідеї різниці культур та різниці середовищ. І виразити це не через національні ознаки, а через загальнолюдські візуальні й художні засоби виразності. Дуже складний матеріал, але дуже цікавий, і я відчуваю гордість і піднесення від того, що працюю з українською драматургією», ‒ розповіла ZAXID.NET режисерка вистави Ірина Ципіна.

Перший театр, 18:00

1 травня, четвер

Концерт Khayat

Сольний концерт у Львові поєднає сучасне звучання з глибинними українськими мотивами, створюючи неповторну атмосферу. Khayat ‒ артист із впізнаваним стилем, де українська автентика зустрічається з електронними бітами та потужним вокалом. Його музика ‒ це сміливий експеримент. Прозвучать улюблені хіти та нові треки.

!FESTrepublic, 19:00

2 травня, п’ятниця

Концерт «Містична органна музика, від якої мурашки по шкірі»

Концерт органістки Ольги Стрілецької, де ви почуєте музичні шедеври різних епох, країн та стилів. Музика від геніального бароко до кінематографічних композицій сучасності відкриє для вас орган у несподіваних і сміливих інтерпретаціях, переносячи слухачів від готичних соборів до кінематографічних світів.

Програма:

Ендрю Ллойд Веббер – Увертюра до мюзиклу «Привид опери»

Філіп Глас – Шалений порив (Mad Rush)

В‘ячеслав Назаров – Токата з «Білої симфонії»

Філіп Глас – Саундтрек до фільму «Кояніскаці» Ґодфрі Реджіо

Густав Холст/Джонатан Скотт – Симфонічна сюїта «Планети». 1 частина «Марс, вісник війни»

Анджело Бадаламенті – Тема Лори Палмер та головна тема з серіалу Твін Пікс (Laura Palmer’s Theme / Love Theme)

Леон Боельман – Токата з Готичної сюїти

Ганс Циммер – Лицарі Сангреалю з кінофільму «Код да Вінчі» (Аранжування Анни Лепвуд)

Йоганн Себастьян Бах – Токата і фуга ре мінор, BWV 565

Львівська органний зал, 19:00

3 травня, субота

Концерт «Нескорені 2025: Жадан і Собаки»

Концерт у межах благодійного туру «Нескорені». 100% коштів з квитків буде передано на бронеавтомобілі для 13-ї бригади НГУ «Хартія». Прозвучать не лише «Мальви», «Натаха», «Автозак», а також нові пісні з альбому «Злий».

«Нам хотілося б зіграти цей тур у мирній країні, що не потерпає від війни, від обстрілів та повітряних тривог. Проте війна триває, вона зовсім поруч. І для нас це ще один привід зібратися разом і зробити добру справу. Зібрати кошти на військо, підтримати Сили оборони, влаштувати цю перекличку, за якою безпомилково упізнаєш своїх – обраних, нарваних, юних і запеклих. Кілька тисяч гарячих голів, кілька тисяч пекучих сердець, кілька тисяч дзвінких горлянок», ‒ говорять музиканти.

4 травня, неділя

Прокидання з «Мертвим Півнем»

Культовий гурт «Мертвий Півень» (на головному фото) повертає легенду 2000-х ‒ «Прокидання недільного ранку» у перші дні травня. «Поки туристи ще сплять ‒ ми вже бавимось», ‒ казав свого часу Маркіян Іващишин, засновник фестивалю «Флюгери Львова».

Це не просто концерт. Це ритуал. Це Львів, коли він ще справжній ‒ без шуму, без натовпів, тільки ти, місто і жива музика. Саме так «Півні» будили місто на «Флюгерах Львова». І саме так вони прокидаються зараз знову.

Львівська Копальня Кави, 11:00