З 24 квітня в український прокат вийшов ігровий повнометражний фільм «Дві сестри» виробництва Film.Ua Group. Це пригодницьке кіно про зведених сестер Яшміну та Малгожату, які вирушають в Україну, щоб допомогти пораненому батьку-волонтеру.

«Дві сестри» – роуд-муві. Через подорож фільм розкриває вічні питання, з якими зіштовхнуться і головні героїні: родинні стосунки, пізнання себе, вирішення давніх конфліктів. Важливо, що події стрічки відбуваються влітку 2022-го року та передають дух того часу, коли Польща надавала Україні рекордну кількість підтримки.



З українського боку у фільмі взяли участь відомі актори та акторки. Одну з важливих ролей зіграв Олександр Рудинський, зірка театру імені Івана Франка та виконавець головної ролі у короткометражці «Камінь, папір, ножиці», відзначеної британською премією BAFTA. Помітну роль випадкової попутниці з особистою драмою втілила Марина Кошкіна («Снайпер. Білий ворон»). Також у картині задіяні Ірма Вітовська, яка вже має досвід зйомок у роуд-муві «Мої думки тихі», Віталіна Біблів («Брама», серіал «Будиночок на щастя»), Михайло Жонін («Велика прогулянка»), Роб Фельдман (серіал «Перші дні»), Олена Курта (серіал «Школа») та Слава Бабенков («Дон Жуан із Жашкова»).

Марина Кошкіна у фільмі «Дві сестри»

Головні ролі виконали польскі акторки Кароліна Жепа та Діана Замойська, які буквально перевтілилися у своїх героїнь. Режисер картини Лукаш Карвовські звернувся з пропозицією зняти кіно в Україні до представників Film.Ua на Каннському фестивалі у травні 2022 року, і вже влітку розпочалося фільмування.

Зйомки тривали в Києві та області (Бородянці, Бучі, Погребах, Дмитрівці та Білогородці), а також у Чернігові та Харкові. Окремі ролі зіграли місцеві жителі. Це були люди на автовокзалі, працівники сервісу, сусіди, просто перехожі, – героями ставали всі, хто був готовий зніматися заради того, щоб додати фільму справжності.

Ірма Вітовська у фільмі «Дві сестри»

«На своєму шляху сестри зустрічають багатьох випадкових людей між польським кордоном і Харковом. Більшість із них – актори, але деякі з них – справжні місцеві жителі, як, наприклад, жінки, що продавали фрукти на узбіччі. Коли ми підійшли до цих жінок і запитали, чи хотіли б вони знятися у фільмі, вони були в захваті і сказали, що не бояться камер. Спільні розмови й спогади під час зйомок робили фільм ще більш реалістичним та емоційно насиченим», – розповідає режисер фільму Лукаш Карвовські.

«Дві сестри» став одним з перших фільмів, створених в Україні вже після початку повномасштабного вторгнення. За словами співпродюсера Сергія Демидова, знімальний процес підлаштовувався під обмеження військового стану: на зйомки впливали комендантські години та повітряні тривоги, а також команда уникали потрапляння у кадр військових точок чи стратегічних об’єктів.

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Попри те, що події фільму відбуваються на тлі війни, тут збалансовані сумні та веселі моменти, а динамічна манера зйомки передає дух подорожі та швидкоплинність подій. Українська прем’єра фільму відбулася на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» у 2024 році.