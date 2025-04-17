Роботи Олександра Молдованова можна оглянути у Львові

З 17 квітня до 29 червня у «Я Галерея Пентхаус», що на вулиці Зеленій, 20, триватиме персональна виставка Дмитра Молдованова «Навала песиків». Сюжет виставки побудований на реальних подіях, але створений мовою наїву.

«У контексті сучасного українського мистецтва Дмитро Молдованов стоїть осторонь – і водночас попереду. Його песики, шакали, олені та леви – ті образи, що набувають метафоричного характеру. Його роботи – як безмежний горизонт кольору, сюжетів та любові до природи. Наївність Молдованова – не про спрощення, а про оголення сенсів: "Мої картини – це завжди передчуття"», – розповів художник та мистецтвознавець Олександр Ляпін.

Він вважає, що роботи Дмитра Молдованова важко втиснути в кураторські описи та включити їх у рамки академічного дискурсу. Хоч художник працює у стилі, який формально визначають як наїв, але ця наївність не про спрощення.

«Це не естетика безумовної щирості чи "дитячості", а стиль виживання, форма мови в умовах, де мова вже не працює. У нього наїв – це післякатастрофічна лінгва франка, яку ще розуміє тіло. В Україні наїв довгий час був неписаним пасинком мистецької системи. Його залишали "на поличці": як щось провінційне, недоосвічене, "мило-дивне". Але Молдованов руйнує ці стереотипи – і робить це зсередини стилю, не відмовляючись від його умовної примітивності», – пояснює Олександр Ляпін.

Додамо, що Дмитро Молдованов народився 1967 року у Миколаєві. Він закінчив дитячу художню школу, вступив до училища ім. Митрофана Грекова в Одесі. Однак Молдованов відмовився від професійної освіти й відверто називав себе «напівсамоуком». У своїх роботах він досліджує міфи та класичні сюжети. Крім того, Молдованов передає урбаністичний простір засобами наївного малярства.