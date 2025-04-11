Друкарська машинка Грицька Чубая та текст, який надрукував поет

У львівській галереї «БандеРоль» у четвер, 10 квітня, відкрили виставку «Світло і сповідь», на якій уперше представили особисті речі поета, художника та мистецтвознавця Грицька Чубая. Експонати зібрала донька Чубая Соломія, картини якої доповнюють виставку.

«Торік моєму татові, Грицьку Чубаю, мало виповнитися 75 років. Тоді не вдалося реалізувати масштабний проєкт. Зараз ви перебуваєте у XXI столітті на виставці поета, якого ніде не друкували. Вони думали, що його вбили, але у якийсь момент не розрахували, що у нього народяться діти. Дуже багато для тата зробив Тарас Чубай. Потім продовжила я і залізла в цей архів. Для мене це було дуже важливо», – сказала на відкритті виставки Соломія Чубай.

Відкриття виставки 10 квітня. Фото ZAXID.NET

Серед експонатів – картини, шкіряний плащ Чубая, вишиванка, етюдник із фарбами, екслібриси, друкарська машинка, рукописи, архівні фото, оригінал альманаху «Скриня». Відвідувачі також можуть побачити ікону, яку Чубай не встиг домалювати.

«Текст, який є в друкарській машинці, «Наша осінь з маленькими деревами», це тато друкував. Це його друк, у нас зберігся оригінал», – сказала Соломія Чубай.

Виставку можна оглянути до кінця квітня. Фото ZAXID.NET

Експозицію підготував художник Петро Сметана, який 2022 року представляв Україну на Венеційському Бієнале.

За словами організаторів, виставка є своєрідним діалогом між Соломією Чубай та її батьком. «Живопис Соломії – це розмова з татом, місточком у якій є його вірші. Оскільки Соломія Чубай не знала батька (він помер, коли їй було лише 2 роки), то, коли їздила на його батьківщину, на Рівненщину, надихалася краєвидами українських сіл», – розповіли організатори.

Крім цього, на виставці презентували вишиванку, яку бренд Svarga відтворив з оригінальної сорочки поета Грицька Чубая. Вишиванку стилізували під пісню Соломії Чубай «Осіннє небо, синій парашут» на слова батька.

Додамо, що виставка «Світло і сповідь» триватиме до кінця квітня. Галерея «БандеРоль» розташована на Словацького, 1, на першому поверсі будівлі Головної пошти. Галерея працює з вівторка по суботу з 12:00 до 19:00.

Відвідувачі виставки, 10 квітня 2025 року. Фото ZAXID.NET

Виставка «Грицько Чубай. Світло і Сповідь» стане прологом до масштабного відзначення 75-річчя поета – концерту 29 квітня у Національному драматичному театрі Заньковецької. Соломія Чубай у супроводі Луганського симфонічного оркестру та джаз-рок-гурту «Джалапіта» виконає пісні на слова Грицька Чубая та інших найкращих українських поетів ХІХ-XXI століть. Також виступлять Андрій Середа, Юрій Андрухович та Мар’яна Савка. Частину грошей з квитків спрямують на нейрореабілітаційний центр для військових NextStep Ukraine.