У забігу взяли участь ветерани, які проходять реабілітацію в центрі NextStep Ukraine на Київщині

У неділю, 10 грудня, у Стрийському парку у Львові відбувся благодійний забіг «Спорт об’єднує». Під час забігу, в якому взяли участь понад 200 людей, збирали кошти для нейрореабілітаційного центру «NextStep Ukraine», філіал якого до кінця року відкриють у Львові. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

«NextStep Ukraine» – нейрореабілітаційний центр для людей з травмами центральної нервової системи, зокрема, головного та спинного мозку. Із 2018 року він працює в Ірпіні на Київщині, а до кінця 2023 року заплановане відкриття центру у Львові. Реабілітація в центрі повністю безкоштовна.

З-поміж понад 200 зареєстрованих учасників забігу було багато військовослужбовців та курсантів з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. А в «Милі незламності» в межах забігу взяли участь ветерани війни, які проходять або пройшли реабілітацію в Superhumans Center, Unbroken, NextStep Ukraine, ДНП «Центр комплексної реабілітації «Галичина» та інших центрах. Після ветеранів до забігу долучились інші дорослі учасники, потім – учасники, які долали забіг скандинавською ходьбою, в кінці – діти.

Підтримали захід начальник Львівської ОВА Максим Козицький і телеведуча 1+1 та Єдиного телемарафону, амбасадорка обласної програми «Ліга Нескорених» Марічка Падалко, а начальник управління молоді і спорту ЛОВА Роман Хім’як взяв участь у забігу.

Забіг організували у межах обласної програми психічної та фізичної реабілітації захисників і захисниць «Ліга Нескорених» управління молоді і спорту Львівської ОВА Львівський обласний центр фізичного виховання «Спорт для всіх».