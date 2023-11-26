8-річний львів'янин Роман Олексів, який отримав опіки 45% тіла під час ракетного удару по Вінниці

Для дитячого реабілітаційного центр Unbroken Kids за кілька місяців зібрали 36 млн грн. До благодійності долучались українські та міжнародні компанії, організації, підприємства та меценати. Організовували культурні і спортивні події для збору коштів. За них закупили найновіше медичне обладнання. Центр реабілітації працює на базі дитячої лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Збір коштів почав благодійний фонд «Незламні» 25 травня 2023 року на сайті dobro.ua. Найбільший внесок зробила німецька організація DAHW, яка пожертвувала 512 тисяч євро.

«Серед львівських підприємств найбільшу допомогу надали освітяни – навчальні заклади та відділи освіти зібрали разом 10 мільйонів гривень! Неймовірна сума, як і кожен, хто зробив пожертву. Сильно допомогли також львівські комунальні підприємства», – зазначив виконавчий директор БФ «Незламні» Олександр Кобзарев.

Керівник реабілітаційного відділення лікарні святого Миколая Сергій Худа розповів, що тепер Центр має зовсім інші можливості і надає увесь цикл допомоги: від хірургії, протезування аж до виписки пацієнта. Нині у відділенні Unbroken Kids є діти, які отримали мінно-вибухові, опікові травми внаслідок війни, також є пацієнти з черепно-мозковими, спінальними травмами. Крім того, є діти, які перенесли оперативні втручання після видалення пухлини головного мозку.

«Це надзвичайно важливо для наших дітей, щоб вони могли відновлюватися у нас, в Україні, і не їхали за кордон. Це покращує нашу роботу, бо діти відновлюються набагато швидше. Нове обладнання, яке закупили, покращить відновлення пацієнтів, бо багато чого побудоване на іграх, що важливо в процесі реабілітації дітей», – розповів Сергій Худа.

Яна Степаненко з українського Нью-Йорка біля Донецька стала обличчям кампанії збору коштів. Вона постраждала внаслідок ракетної атаки на краматорському вокзалі у квітні 2022 року, втратила обидві ноги. Дівчинка лікувалася у Львові, а протезували її у США. Вона вже повернулася в Україну і навіть пробігла символічну дистанцію у 70 метрів на півмарафоні.

Яну Степаненко рятує львівський лікар після евакуації з Краматорська (фото Еміліо Морнатті)

Міський голова Львова Андрій Садовий у щотижневому відеозверненні 26 листопада повідомив, що родичі поранених, які лікуються чи проходять реабілітацію у національному центрі «Незламні», зможуть безкоштовно жити у Львові.

«Якщо ви хочете провідати своїх рідних, які проходять лікування у Львові, місто покриє видатки на ваше проживання в нашому місті. Для цього є Центр надання послуг учасникам бойових дій, куди можна звертатися з цим питанням і вам допоможуть», – сказав мер Львова.

Щонайменше 1000 українських дітей, за оцінками UNICEF, зазнали поранень через війну. У Центрі «Незламні» у Львові лікували дітей після катастроф у Броварах, Вінниці, Чаплиному, Дніпрі, Бахмуті, Краматорську та інших містах, де діти отримали важкі поранення та ампутації. Через відсутність необхідного медичного обладнання українські лікарі змушені відправляти пацієнтів із складними воєнними травмами на лікування та реабілітацію у західні країни. Метою центру Unbroken є надавати всю необхідну допомогу в одному місці і в Україні. Львівська міськрада започаткувала ініціативу Unbroken Cities Network, що передбачає об’єднання міст з усього світу задля підтримки та розвитку реабілітації в Україні.

Нагадаємо, у Львові збудують перший в Україні кампус для тимчасового проживання пацієнтів реабілітаційного центру «Незламні». У 8 житлових будинках на вул. Миколайчука зможуть проживати близько 700 людей. На будівництво європейська комісія виділила 19,5 мільйонів євро.