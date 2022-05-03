Проект «Воскресіння» виставлений у Palazzo Mora до 27 листопада

У паралельній програмі Венеційської бієнале Personal Structure взяв участь львівський художник Петро Сметана. Його проект «Воскресіння» виставлений у Palazzo Mora, де знаходиться Європейський культурний центр.

Ініціаторкою стала власниця галереї «Зелена канапа» Олеся Домарадзька, яка подала інший проект на конкурс, проте отримала відмову. Згодом вона отримала пропозицію від Європейського культурного центру взяти участь у програмі-сателіті. Олеся Домарадзька обрала Петра Сметани, художника, чия перша виставка відбулась саме у «Зеленій канапі». Проект підтримали однодумці, зокрема авторка культурно-мистецьких проектів Івона Лобан. Знайшлись і спонсори, проте почалась війна.

У Palazzo Mora знаходиться Європейський культурний центр

«Спочатку я подумала, що проект потрібно скасувати. Проте згодом я усвідомила, що Росія прийшла знищити нас, вона зумисно руйнує і грабує наші музеї. Тож зараз питання культурного фронту є гострим», – розповіла Олеся Домарадзька.

Роботи довелось перевозити буквально на перекладних, сам художник не зміг залишити Україну, тож його представляла дружина Ольга Кузюра.

Урбаністичний проект «Воскресіння» Петро Сметана почав ще до повномасштабної війни, проте зображення зруйнованих будівель емоційно наклалось на день сьогоднішній.

«Ми бачимо воскресіння через смерть, що постає перед нами видимим і намацальним. Насправді смерть іде попереду життя. Болісне народження нової духовності відбувається саме так», – пояснив свій проект художник.

Виставка триватиме до 27 листопада. Організатори очікують, що її побачать понад 600 тисяч осіб.

Експонати з Національного музею ім. Андрея Шептицького

Нагадаємо, Україна також представлена на Бієнале проектом Павла Макова «Фонтан виснаження», проектом «Паляниця» Жанни Кадирової та міжнародною виставкою «Це Україна: Захищаючи свободу». На ній теж не обійшлось без Львова: три роботи представляють колекцію Національного музею. Це ікона «Покров» XVII століття зі села Стара Сіль Львівської області, «Стародавній вовк» та «Боксери» Марії Примаченко.

Фото «Заленої канапи» та Національного музею