Роботи Тетяни Левицької у «Музеї ідей» у Львові

У галереї «Музей ідей», що на вулиці Валовій, 18 а, відкрили виставку «У пошуках несвідомого» 82-річної художниці Тетяни Левицької з Львівщини. Вона почала малювати, після того, як лікарі діагностували їй прогресуюче нейродегенеративне захворювання (хворобу Альцгеймера). До малювання Тетяну підштовхнув її син – художник Руслан Левицький. У коментарі ZAXID.NET він розповів, що це допомогло стабілізувати стан мами.

«Я просто розумів, що щось потрібно робити з цим станом. А я художник. Хоч займаюсь склом та металом, але у мене завжди були якісь фарби. Вона зразу зраділа. Мама й раніше раділа, коли бачила, що роблю я, вона вкладала все в мою освіту. Мама малює акрилом, трішки ліпить. Раніше вона ніколи не малювала. Це її внутрішня гармонія. Стан мами стабілізувався. У неї були постійні переживання, а це її повністю абстрагує. Я помічаю, як її роботи щоразу стають складнішими», – розповів Руслан Левицький.

Роботи Тетяни Левицької. Фото ZAXID.NET

На виставці «У пошуках несвідомого» зібрали роботи Тетяни Левицької, які вона створила з вересня 2023 року до початку 2024 року. Загалом доробок художниці становить приблизно 300 картин.

«Мама загалом намалювала приблизно 300 робіт за півтора року. Зараз вона малює на великих форматах – 1 м на 70 см. Всі роботи мама створює в Карпатах біля Славського. Буває, що на одну картину вона витрачає дві години, а буває – два дні», – зазначив Руслан Левицький.

На відкриття виставки приїхала сама художниця Тетяна Левицька та її брат і сестра – Ігор та Люба.

«Вона мене насилу впізнавала. Але сьогодні вона згадала мене, коли я приїхала. Ми тепер з нею спілкуємось через картини. Коли я приїхала якось до неї й побачила, що вона малює, то кажу: "Таню, я твоя сестра, поговорімо". А вона: "Я дуже зайнята". Син надсилає мені у Viber малюнки Тані», – розповіла сестра художниці Люба.

Ігор, Люба та Тетяна у день відкриття виставки, 11 квітня 2025 року. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що куратором виставки є художник та ресторатор Олесь Дзиндра. У кураторському тексті він пояснює, що малярство Тетяни Левицької є її способом комунікації з сином та світом.

«Чи можна людину, що репродукує світ несвідомого, назвати художником і хто є художник? Професіонал, котрий володіє мистецькими ремеслами, зображає світ і цим заробляє собі на хліб? Той, хто відчуває потребу самовираження? Той, що не може не творити? Той, хто хоче бути впізнаваним, визнаним, тобто особливим? Жодна з цих сентенцій не підходить до феномену Левицької, яка, зображуючи на полотні своє несвідоме, може творити й цим досягає мистецької довершеності. І тут можна було б поставити крапку, якби не відчуття, що її рукою керує Творець», – розповідає Олесь Дзиндра.

Тетяна Левицька народилася 1942 року на Старосамбірщині. Вона закінчила філологічний факультет Дрогобицького педінституту й 40 років працювала вчителькою української мови й літератури у селі Бориня Львівської області.

Виставка триватиме до середини травня. Фото ZAXID.NET

Додамо, що вперше виставку «У пошуках несвідомого» показали у січні 2025 року у Музеї сучасного мистецтва Корсаків. Експозиція складалася з приблизно 90 робіт.