Зеленський заявив, що Unity Hubs підтримуватимуть зв’язок з українцями за кордоном

Президент Володимир Зеленський заявив, що в країнах Європи відкриють хаби національної єдності. Проєкт Unity Hub реалізовуватимуть в Німеччині, Іспанії, Польщі, Чехії та інших країнах для підтримки зв’язку з українськими громадянами за кордоном. Про це він повідомив на брифінгу з премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою в Празі 5 травня.

«Хаби національної єдності відкриваються і будуть відкриватися в багатьох країнах, там де є велика присутність українських громадян. Ми відкриваємо (хаби національної єдності) у Німеччині, в Іспанії, у Польщі, в Чехії, ми обговорюємо це питання з Об’єднаним Королівством тощо. Тобто це така постійна робота», – розповів Зеленський.

Він зазначив, що Україна дуже вірить, що після закінчення гарячої стадії війни в українців буде можливість повернутись на Батьківщину.

Завданнями хабів національної єдності є підтримка зв’язку з українцями за кордоном, надання юридичних послуг, допомога з працевлаштуванням та консультації щодо повернення в Україну.

«Хочемо працювати в напрямку, щоб надати можливість людям, хто буде зацікавлений повернутися в Україну. Для цього слугуватиме проєкт Unity Hub. Сьогодні підписали спільну декларацію про це», – додав Петр Фіала.

Раніше повідомлялось, що завдяки українцям рівень безробіття у Польщі та Чехії впав до рекордного мінімуму. Відповідний показник знизився до 2,6%, що є найнижчим серед країн Євросоюзу.