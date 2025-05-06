Пожежа на місці влучання безпілотника по Харкову, 6 травня 2025 рік

У ніч проти 6 травня російські війська запустили ударні безпілотники по Одесі та області. Унаслідок атаки загинула одна людина. Також під масованим ударом ворожих дронів на світанку перебував Харків. Про це повідомляють представники місцевої влади.

За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, через удар по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. У деяких місцях спалахнули пожежі.

«В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється», – розповів очільник обладміністрації.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, місто упродовж двох годин зазнало двадцяти ударів дронами-камікадзе.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував чотири райони міста:

Шевченківський район. Унаслідок падіння уламків БпЛА спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку площею 100 м2;

Холодногірський район. Через падіння ворожого дрона загорівся автомобіль. Ще один БпЛА влучив в землю, пошкоджено житловий будинок;

Київський район. Унаслідок удару БпЛА загорілась будівля ресторану;

Індустріальний район. Від удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

Вогнеборці ДСНС наразі перебувають на місці влучань і ліквідовують наслідки.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову становить четверо людей. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Доповнено. Кореспонденти «Суспільного» повідомляють, що через удар російського дрона на найбільшому ринку у Харкові – «Барабашово» – зайнялася пожежа. Вогонь охопив торгівельні майданчики, дим від пожежі на ринку було видно у різних районах міста.