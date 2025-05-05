Емманюель Макрон та Урсула фон дер Ляєн під час презентації програми Choose Europe for Science

Європейська комісія планує виділити додаткові 500 млн євро для залучення іноземних вчених, зокрема зі Штатів. Це зумовлено змінами в політиці США щодо науки й досліджень, які провадить адміністрація президента Дональда Трампа. Про це в понеділок, 5 травня, пише DW.

Під час свого виступу в університеті Сорбонна глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом Франції Емманюелем Макроном анонсували програму Choose Europe for Science («Оберіть Європу для науки»).

«У середньостроковій і довгостроковій перспективі ми хочемо досягти мети в 3% ВВП на інвестиції в дослідження і наукові розробки в державах ЄС», – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, фінансові стимули мають зробити ЄС «пунктом тяжіння для вчених», а завдяки програмі CEFS вдасться підтримати «найкращих і найяскравіших дослідників і вчених з Європи та з усього світу».

Як відомо, у квітні адміністрація Дональда Трампа заморозила державне фінансування США, пов’язане з ініціативами щодо різноманітності, рівності та інклюзивності. Влада також скоротила понад 380 грантових проєктів, включаючи роботу з боротьби з інтернет-цензурою в Китаї та Ірані.

Глава Єврокомісії відзначила, що право на свободу досліджень має бути закріплено на законодавчому рівні.

Зі свого боку Емманюель Макрон заявив, що США допустилися великої помилки, коли почали обмежувати діяльність науковців та вчених.

Він також пообіцяв, що Франція надасть додаткові 100 млн євро для залучення іноземних дослідників, аби зробити Європу «безпечною гаванню» для науки.

«Без вільної науки ми втрачаємо те, що є серцем західних ліберальних демократій», – сказав Макрон і закликав науковців з усього світу, які вірять у вільну науку, приїхати до Європи для роботи, досліджень і викладання.

Згідно з опитуванням, опублікованим наприкінці березня в науковому журналі Nature, понад 75% учених зі США розглядають можливість переїзду за кордон. Окрім цього, кілька вчених, які критикували політику Трампа, повідомили про еміграцію з країни.