Гарвардський університет звинуватили в антисемітизмі

Адміністрація американського президента Дональда Трампа заморозила державне фінансування на 2,2 млн доларів для Гарвардського університету. Це відбулося на тлі того, що навчальний заклад відхилив жорсткі вимоги Білого дому про держнагляд та радикальні зміни у внутрішньому управлінні, повідомили у пресслужбі міністерства освіту США у понеділок, 14 квітня.

Міністерство опублікувало заяву Спільної робочої групи з боротьби з антисемітизмом, яка звинуватила університет у «безвідповідальності в дотриманні законів про громадянські права». Зокрема, робоча група заявила, що у навчальному закладі відбуваються переслідування єврейських студентів.

«Порушення навчання, яке вразило студентські містечка в останні роки, є неприйнятним. Переслідування єврейських студентів є нестерпним. Настав час для елітних університетів серйозно поставитися до проблеми та взяти на себе зобов’язання суттєвих змін, якщо вони хочуть і надалі отримувати підтримку платників податків», – повідомили у пресслужбі міністерства освіти США.

Під цим приводом об’єднана група оголосила про замороження для Гарвардського університету багаторічних грантів на суму 2,2 млрд доларів та 60 млн доларів багаторічних контрактів.

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа направила до Гарварду список вимог, серед яких – жорсткий державний нагляд та радикальні зміни в управлінні університетом. Втім, керівництво вишу відхилило ці вимоги, пояснивши це тим, що Білий дім порушує Першу поправку до Конституції США, перевищує повноваження уряду відповідно до Закону про громадянські права та загрожує автономії приватної установи.

Зазначимо, Гарвардський університет – найдавніший діючий заклад вищої освіти в США, який працює з 1636 року. Вважається одним з найкращих університетів у світі та дотепер мав найбільший у світі бюджет серед академічних установ – понад 50 млрд доларів станом на 2023 рік.

Проблема антисемітизму в Гарварді існувала з 1900-х років, а в 2022 році університет посів перше місце за показниками проявів антисемітизму в кампусах серед університетів по всіх США. Після вторгнення ХАМАС до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року антисемітизм у кампусі зріс удвічі – тоді Конгрес та Палата представників США звільнила президентку Гарварду Клодін Гей, а в січні 2024 року студенти університету подали судовий позов проти нього. Адміністрація Трампа вважає, що навчальна програма Гарварду, як і міністерства освіти, яке ліквідовує Трамп, «стала сильно перекошеною в бік останніх модних тенденцій прогресивних лівих».