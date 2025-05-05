Поки перевізники взяли дозвіл на акцію у Дорогуську

Польські перевізники знову планують перекривати кордон з Україною. Вони анонсували акцію протесту у пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин». Про анонсовану акцію протесту повідомили 5 травня на сторінці Комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.

«Сьогодні ми зареєстрували акцію протесту на найбільшому кордоні з Україною – Дорогуськ. Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників», – зазначено у повідомленні.

Водночас комітет не уточнив, на яку дату планує акцію протесту і скільки вона триватиме, лише пообіцяв, що «триматиме в курсі подій відповідно до розвитку ситуації».

Раніше Держприкордонслужба України повідомляла про ускладнення руху у пункті пропуску «Краківець-Корчова». З 8 травня і до середини червня на польській стороні планують класти асфальтне покриття на в’їзді вантажівок до Польщі та виїзді пасажирського транспорту з Польщі. У зв’язку з ремонтом буде часткове перекриття цих ділянок і менша пропускна спроможність. Ремонтно-реконструкційні роботи тривають і з українського боку в пункті пропуску «Шегині- Медика». На час ремонту ДПСУ рекомендує обирати інші пункти пропуску з меншим навантаженням – «Смільниця», «Нижанковичі», «Рава-Руська», «Грушів», «Угринів».