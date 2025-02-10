«Чоп – Захонь» – перший пункт пропуску на кордоні з Угорщиною, який перевізники можуть перетнути у конкретний час

З 10 лютого міжнародні перевізники можуть перетинати кордон з Угорщиною у пункті пропуску «Чоп – Захонь» відповідно до конкретного часу (слоту), заброньованого у системі єЧерга. Про це повідомили у Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

«Регулярні перевізники зможуть обрати ті слоти, які передбачені офіційним дозволом на регулярний маршрут. Для нерегулярних перевезень доступними залишаються часові проміжки, на які не видано дозволу, або ті, якими не скористались перевізники, що виконують регулярні рейси», – зазначили в Агентстві відновлення.

Перевірити наявність дозволів на маршрут регулярні міжнародні перевізники можуть у своєму кабінеті єЧерга.

Наразі бронювання певного часу на перетин кордону доступне у 23 із 28 пунктах пропуску, де працює система єЧерга. Йдеться про всі пункти пропуску з Румунією та Словаччиною, 10 пунктів пропуску з Молдовою та чотири з Польщею.