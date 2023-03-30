Водночас уряд Туреччини продовжує блокувати вступ Швеції до НАТО

Туреччина прийняла законопроект про вступ Фінляндії до НАТО. Затвердження протоколу щодо вступу Фінляндії відбулося під час національних зборів уряду Туреччини.

Про це повідомило турецьке видання АА у четвер, 30 березня. Туреччина стала останньою країною НАТО, яка затвердила вступ Фінляндії. До неї протокол ухвалила Угорщина.

«Законопроект про затвердження протоколу вступу Фінляндії в НАТО був прийнятий Генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини», – повідомило видання.

Уряд Туреччини проголосував одноголосно, повідомляє CNBС. Водночас Туреччина не готова голосувати за вступ Швеції до НАТО – це зумовлено тим, що у Швеції отримали політичний притулок курди, яких у Туреччині вважають терористами. Туреччина заблокувала процес вступу Швеції, вимагаючи від країни оголосити терористичними курдські організації, видати осіб, яких вона звинувачує у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

За вступ Фінляндії до НАТО проголосували всі необхідні країни, що дозволяє Фінляндії стати повноправним членом Північноатлантичного Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю, 31 березня, заявив, що Фінляндія стане членом НАТО у найближчі дні. Країна стане 31-м членом НАТО. Генсек додав, що очікує якнайшвидшої ратифікації Швеції, як члена НАТО.

Нагадаємо, 27 березня Угорщина офіційно схвалила заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Голосування регулярно переносилось через напружені відносини Фінляндії, яка також належить до ЄС, та прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Попри це, 182 угорських депутати зі 199 проголосували «за».