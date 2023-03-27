Будівля угорського парламенту

Парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу. Про це у понеділок, 27 березня, повідомила «Європейська правда».

Зі 199 депутатів угорського парламенту за ратифікацію протоколу про членство Фінляндії в НАТО висловились 182 парламентарі, проти проголосували шість. Голосування щодо ратифікації шведської заявки не було.

Слід зауважити, що раніше Будапешт декілька місяців відкладав голосування у парламенті щодо Фінляндії, посилаючись на «традиційну підтримку Гельсінкі жорсткої лінії ЄС щодо прем’єра Віктора Орбана».

Поки що невідомо, коли парламент Угорщини буде розглядати аналогічну заявку від Швеції, яка також прагне стати новим членом НАТО після російського вторгнення в Україну.

Таким чином нині лише Туреччина ще не ратифікувала заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Проте нещодавно Анкара проінформувала Гельсінкі про своє рішення схвалити заявку на її вступ до Альянсу.

Раніше керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто казав, що в останні місяці виникли серйозні занепокоєння щодо ратифікації заявок Фінляндії та Швеції, «головним чином через дуже неповажну поведінку політичних еліт двох країн щодо Угорщини».