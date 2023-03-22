Парламент Швеції у середу, 22 березня, більшістю голосів схвалив законодавство, необхідне для вступу країни в Північноатлантичний Альянс (НАТО). Про це повідомляє SVT.

Це рішення дає шведському уряду зелене світло на вступ до НАТО після того, як всі країни-члени Альянсу ратифікують заявку Швеції. Зокрема Риксдаг схвалив приєднання Швеції до Північноатлантичного договору та низку законодавчих змін, які набудуть чинності в день ухвалення рішення урядом.

Серед іншого, пропонують, щоб у разі війни або загрози війни уряд мав можливість самостійно, без рішення парламенту, звертатися до НАТО за військовою підтримкою. Уряд також матиме право просити НАТО про військову підтримку для запобігання порушенням цілісності шведської території як у воєнний, так і в мирний час.

Нагадаємо, Швеція планувала вступити до НАТО разом із Фінляндією, однак проти вступу Швеції висловилась Туреччина. 17 березня президент Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з фінським президентом Саулі Нііністьо заявив, що Анкара ратифікує протокол про вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції.

Туреччина та Угорщина – останні дві держави НАТО, які досі не схвалили вступ Фінляндії та Швеції. Угорщина планує голосувати щодо Фінляндії 27 березня – також окремо від заявки Швеції.