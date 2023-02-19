В разі рішення Туреччини про окреме затвердження вступу Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу вона приєднається до нього без Швеції, з якою разом подавала заявку. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, повідомляє «Європейська правда».

За словами Саволи, Фінляндія воліла б, щоб обидві країни приєдналися до НАТО разом, але вона не буде затримувати процес, якщо Туреччина вирішить схвалити вступ Фінляндії, а не Швеції, як вона попереджала.

Інші фінські високопосадовці, які брали участь у заходах Мюнхенської безпекової конференції, висловили схожі думки.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що Гельсінкі не можуть впливати на те, як країни ратифікують протоколи про вступ. А президент Саулі Нііністьо сказав, що Туреччина, яка скаже «так» Фінляндії, але «ні» Швеції, опиниться у складній ситуації.

Очільник фінського Міноборони висловив сподівання, що Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з Росією, стане членом Альянсу до липневого саміту у Вільнюсі.

Цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно допустив, що Швеція й Фінляндія, які спільно подали заявку про вступ до Альянсу у травні 2022 року, можуть стати членами об'єднання окремо.