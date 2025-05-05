У селі бракує місць у школі, а нові житлові квартали тільки посилять проблему

Офіс агломерації та розвитку громад Львівської міської ради організував зустріч із мешканцям Лисиничів. На зустрічі із приєднаною громадою обговорили найбільш критичне питання для мешканців – відсутність у селі повноцінної школи та дитячого садка та плани забудовника звести великий ЖК без соціальної інфраструктури. Про підсумки зборів повідомили у Львівській міській раді.

Школа у Лисиничах розміщена в приміщенні колишнього монастиря, там навчається лише близько 100 дітей, хоча загалом у селі живе майже 400 школярів. Мешканці стурбовані планами Держспецзвʼязку збудувати великий житловий квартал на території колишньої військової частини. Це 8 га землі біля вулиць Винниківської та Володимира Івасюка, де передбачена щільна багатоповерхова забудова, але жодного об’єкта соціальної інфраструктури.

«Якщо там з’являться багатоповерхівки – кількість мешканців Лисиничів зросте вдвічі. А без шкіл, садків і доріг це стане катастрофою для громади. Я вважаю, що разом зі зведенням житлових кварталів мають будуватися і заклади соціальної інфраструктури, вирішуватись питання доїзду. Без шкіл, садків, доріг розбудовувати житлові квартали категорично не можна», – зазначив на зустрічі місцевий мешканець Богдан Баран.

Керівниця офісу агломерації та розвитку громад Львівської міськради Наталія Алєксєєва підтвердила, що Держспецзв’язок, якому належить територія, поки не зголосився будувати на цій території школу чи садок. Місто вже не раз відмовляло у видачі містобудівних умов на забудову цієї ділянки у тих масштабах, які хоче забудовник, без гарантій будівництва соціальної інфраструктури.

Лисиничі приєднали до Львова у 2020 році. Як розповіли у ЛМР, впродовж 2024 року з бюджету Львова на розвиток села виділили понад 16 млн грн:

понад 5 млн грн – на пільгові перевезення;

3,4 млн грн – на освіту;

3,1 млн грн – на капітальний ремонт адмінбудівлі;

2,4 млн грн – на медицину;

решта – на культуру, благоустрій, освітлення, ремонт доріг.

За словами Наталії Алєксєєвої, у селі вдалось оновити амбулаторію, школу, громадські простори, вуличне освітлення, встановили пожежні гідранти. Для каналізування Лисиничів і Підбірців почали підготовку техніко-економічного обґрунтування проєкту. Крім того, місто планує ремонт однієї з ґрунтових доріг у Лисиничах, а на місці занедбаного стадіону облаштовуватимуть громадський простір.