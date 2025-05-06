СОУ завдали удару по позиціях російських військ у Гладківці

Сили оборони України завдали удару по російських окупантах у населеному пункті на лівобережній частині Херсонщині. Про це ввечері 5 травня повідомив партизанський рух «Атеш» з посиланням на джерела в російському угрупованні військ «Дніпро».

За даними активістів, СОУ завдали удару по позиціях російських військ у селищі Гладківка. Унаслідок атаки уражена техніка окупантів, також є великі втрати серед особового складу. Залишки підрозділу поспішно залишили місце удару, ідеться в повідомленні.

До слова, у Херсонській області за минулу добу, 5 травня, через обстріли та авіаудари російських окупантів загинула одна людина, ще троє – дістали поранення. У населених пунктах пошкоджено дві багатоповерхівки та приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, складське приміщення та автомобілі.

Раніше ZAXID.NET писав, що з передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів. Росіяни залишили безліч зброї, військову форму та особисті речі.