Росіяни залишили безліч зброї, військову форму та особисті речі

У тимчасово окупованій Херсонській області 12 російських солдатів самовільно залишили передові позиції, вони втекли у невідомому напрямку. Про це у суботу, 3 травня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

3 травня агент руху «АТЕШ» з-поміж військовослужбовців ЗС Росії повідомив про втечу 12 товаришів по службі в одному з окупованих районів Херсонської області. За даними партизан, вони самовільно залишили передові позиції і втекли в невідомому напрямку.

Зазначають, що росіяни залишили безліч зброї, військову форму та особисті речі.

«Дезертири переодяглися в цивільний одяг і зараз розшукуються по всій тимчасово окупованій території України. Їхній підрозділ піднято по тривозі, розпочато масові допити товаришів по службі», – додають у повідомленні.

Також «АТЕШ» з’ясував, що серед дезертирів є громадянин Молдови, представник гагаузької національної меншини, якого завербували через прихований рекрутинговий центр росіян.

«Росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи людей на гарматне м'ясо», – наголосили партизани.

Нагадаємо, на початку квітня партизани розповідали, що російські морські піхотинці застрягли на островах Нестрига і Бугаз у дельті Дніпра на Херсонському напрямку.