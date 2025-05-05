1027-й зенітний полк посилить українську ППО

На базі зенітного ракетно-артилерійського дивізіону сформували 1027-й зенітний ракетно-артилерійський полк. Зазначається, що полк сформували ще 15 березня, однак офіційно про це повідомили лише у понеділок, 5 травня, на Facebook-сторінці новоствореного з’єднання.

Зазначається, що 1027-й зенітний ракетно-артилерійський полк входить до Сил протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України.

«Як і раніше, за часів дивізіону, продовжуємо виконувати бойові завдання з прикриття об’єктів критичної інфраструктури, перекриття ракетно-небезпечних напрямків та прикриттям своїх військ в зонах ведення бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Наразі військові підрозділів вже новоствореного полку знищили 323 повітряних цілі окупантів. Серед них: штурмовики Су-25, один ударний гелікоптер Ка-52, 36 крилатих ракет та понад 270 ударних та розвідувальних російських безпілотників.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що у складі 3-го армійського корпусу розпочалося формування власного полку безпілотних систем. Набір до полку оголосили незабаром після розширення 3-ї штурмової бригади до Третього армійського корпусу. Командиром полку став досвідчений військовослужбовець із позивним «Бізон».